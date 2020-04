Así pasa Taylor Swift sus días de confinamiento por el Covid-19

La cantante pasa sus horas de cuarentena cocinando, bebiendo vino y escuchando viejos números clásicos.

Conocida por cantar éxitos como “Love story”, “Blank space” y “Look what you made me do”, la cantante Taylor Swift pasa sus horas de cuarentena cocinando, bebiendo vino y escuchando viejos números clásicos.

“Me encanta pasar una tarde completa cocinando mientras tomo una copa de vino y escucho música antigua”, dijo Swift a People.com.

Anteriormente le había dicho al portal SiriusXM que había estado viendo películas viejas que no había visto antes.

“Mucha gente ha estado viendo mucha televisión en este momento de cuarentena. De hecho, he estado viendo películas viejas que no había visto antes. En realidad no había visto ‘Rear Window’ y si no has visto esa película, échale un vistazo. Tiene a Grace Kelly, es fenomenal, es por Alfred Hitchcock”, dijo.

Recientemente, la cantante arremetió contra Big Machine Records después de que se revelara que estaban lanzando un álbum de actuaciones en vivo de las viejas canciones de Swift.

A principios de este mes, Swift participó en el concierto de socorro COVID-19 de la estrella del pop Lady Gaga “One World: Together at Home”, que recaudó casi US$ 128 millones en los Estados Unidos.

El evento de dos horas también contó con la participación de Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John y Lizzo, entre otros.