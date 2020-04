Jessica Simpson casi fue golpeada en la cara por su hijo

La cantante estaba teniendo un momento relajante cuando casi fue golpeada en la cara por una pelota de béisbol.

Jessica disfruta del tiempo familiar de calidad mientras se pone en cuarentena en medio de la creciente pandemia de coronavirus.

Pero no todos son momentos perfectos para la nativa de Texas, ya que se aísla con su esposo y sus tres hijos.

Publicó una foto de ella en bikini en Instagram cuando su hijo Ace golpeó una pelota de béisbol que casi chocó con su cara, informa el Daily Mail.

La belleza de 39 años se ve tomando el sol mientras flota sobre una estera. La pelota de béisbol salpica junto a su cabeza.

Ella escribió: “Intenté tomar un poco de sol y mi hijo golpeó un jonrón desde el camino de entrada que casi me clava en la cara. La prueba está en el chapoteo. No hace falta decir que me bajé de la estera.

Simpson comparte a su hijo Ace Knute y sus hijas Maxwell Drew y Birdie Mae con su esposo Eric Johnson.