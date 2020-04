Niall Horan escribe canción de amor que nace en la cuarentena

El nuevo amor en el distanciamiento social de Horan se inspira en el tema icónico “Hey There Delilah”.

El ex miembro de banda de One Direction, Niall Horan, ha escrito una canción de amor sobre el inicio de un romance en medio de la pandemia y la cuarentena por el COVID-19.

El nuevo amor en el distanciamiento social de Horan se inspira en “Hey There Delilah”, informa aceshowbiz.com.

Horan le dijo a The Guardian: “Estoy en Londres en mi apartamento, cocinando, estoy haciendo una Victoria sponge ahora mismo, y escribiendo mucho: dos canciones ayer. Tuve que cancelar mi gira, así que puedo continuar la búsqueda de una gran canción”.

“Comencé a escribir un tipo de ‘Hey There Delilah’ sobre cuando todo esto terminé. La llamé ‘When This Is All Over’, y también estaba escribiendo sobre la idea de conocer a alguien sin realmente conocerlo, y poder conocerla a causa de esta crisis “.

El músico dice que hay beneficios en conocer a alguien en la distancia.

Él dijo: “Es extraño: en realidad es una buena manera de conocer a alguien. Por lo general, digamos que fuiste a un bar para una cita, probablemente estás borracho después de cinco tragos y olvidas todo lo que has aprendido sobre ella. Ahora, en realidad tienes tiempo para hacer preguntas. Todavía no hay romances, pero no me importaría que uno empezara a florecer”.