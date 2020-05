Kristin Cavallari y Jay Cutler ponen en venta su mansión de Nasville

Cutler y Cavallari están vendiendo la casa de 25 habitaciones por poco menos de US$ 5 millones.

Jay Cutler y Kristin Cavallari no solo están trabajando para resolver su divorcio, sino que han puesto a la venta su pintoresca casa de Nashville. La pareja adquirió la pintoresca residencia humilde de 8.5 acres (3.43 hectáreas) en 2012 por US$ 5.3 millones y la puso a la venta en 2018 por la friolera de US$ 7.9 millones.

Ahora, Cutler y Cavallari están vendiendo la casa de 25 habitaciones por poco menos de US$ 5 millones.

La casa de estilo mediterráneo, que fue construida en 2007, tiene casi 20,000 pies cuadrados (1,850 metros cuadrados), siete habitaciones, siete baños completos y tres medios baños. La casa también cuenta con una sala de cine, una gran cocina y un área para comer al aire libre.

A fines de abril, la diseñadora de moda y el jugador de fútbol de la NFL habían anunciado en Instagram en un comunicado conjunto sus planes de divorciarse después de una década juntos.

Sin embargo, poco después del anuncio de su divorcio, una fuente le dijo a E! News de que Cavallari estaba “sorprendida” por la repentina presentación de divorcio de Cutler.

“Ella esperaba que pudieran resolver las cosas de manera más amigable y tuvieron un buen comienzo antes de que Jay apretara el gatillo”, dijo una fuente a E! News a finales de abril.

Desde entonces, los dos han tenido sus desacuerdos con respecto a su mansión y los acuerdos de custodia de los hijos.

Los dos comparten tres hijos: Camden Jack Cutler, Jaxon Wyatt Cutler y Saylor James Cutler.