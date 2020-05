Michael Phelps habla sobre su salud mental durante la pandemia

El ex campeón olímpico, que ha luchado durante años contra problemas de salud mental, lamenta el aumento de suicidios durante la pandemia.

En una sincera entrevista para Verizon Media y el evento virtual “Reset Your Mindset” de Yahoo, celebrado en honor del Mes de Concientización sobre la Salud Mental, el ex olímpico estadounidense Michael Phelps habló sobre las luchas de salud mental, que ha enfrentado a lo largo de su carrera deportiva y durante la actual pandemia de coronavirus en especial.

Phelps ha sido un ávido defensor y portavoz de Talkspace, un servicio de terapia en línea y móvil que actualmente ofrece 1,000 meses de terapia gratis a los trabajadores de la salud que luchan contra COVID-19.

“Me rompe el corazón cada vez que leo una historia sobre una celebridad o un atleta o simplemente sobre alguien que lucha contra COVID que se quita la vida”, dijo Phelps. “Las tasas de suicidio tienen que dejar de subir … Personalmente, he sentido que no quiero estar vivo en mi vida. Lo he sentido antes, y da miedo”. Para combatir estos sentimientos, Phelps se recuerda a sus tres hijos, que lo inspiran a seguir adelante.

“Puedo decir que este ha sido el momento más difícil para mí”, dijo Phelps. “He pasado por algunos de los momentos más oscuros”.

A pesar de estos momentos oscuros, Phelps dijo que ha encontrado consuelo en la rutina, es decir, cuidarse a sí mismo al hacer ejercicio a diario, salir a caminar y obtener la cantidad recomendada de sueño.

Phelps continuó diciendo que escuchar a otros atletas abrirse sobre sus luchas mentales y emocionales personales en un campo tan competitivo lo ha ayudado a sentirse más cómodo al expresar sus propias emociones. Se recuerda a sí mismo mantenerse en tierra al enfocarse en sus objetivos para el día y tratar de convertir lo negativo en positivo.

“Cuando restableces tu enfoque, estás a punto de dar un paso atrás, respirar profundamente y luego comenzar un nuevo viaje nuevamente”, dijo.

“Quiero recordarles que ahora, más que nunca, es crucial asegurarse de cuidar su salud mental”, escribió Phelps en una publicación de Instagram que promociona Talkspace. “Si no sabes cómo hacer eso o dónde comenzar, @Talkspace tiene una variedad de recursos gratuitos que están disponibles. Te animo a que busques apoyo, permanezcas conectado y, sobre todo, sean amables el uno con el otro. ¡Vamos a salir de esto!”