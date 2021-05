Kylie Jenner trabaja en línea de bañadores y accesorios para la playa

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ ha registrado para ello las marcas “Kylie Swim” y “Kylie Swim de Kylie Jenner”.

Kylie Jenner trabaja en una nueva colección de trajes de baño y accesorios para el verano.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ parece estar formulando planes para una nueva colección de ropa después de que presentó documentos legales para registrar los términos “Kylie Swim” y “Kylie Swim de Kylie Jenner”.

Como parte de esta nueva colección, según los informes, Kylie está buscando gafas de sol, gafas de natación, bolsas de playa, toallas y mantas, así como trajes de baño, cobertores, sombreros y calzado, todos los artículos que cualquiera necesita para un día de playa perfecto, informa TMZ.

Kylie tiene varios negocios, incluida su marca Kylie Cosmetics, que la ha convertido en milllonaria, con una fortuna estimada en US$700 millones.