Kylie Jenner muestra su gran parecido con su madre Kris Jenner

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Kylie muestra su gran parecido que tiene con su mamá.

Kylie Jenner se dirigió a Instagram para compartir un anuncio de su nueva colección inspirada en leopardos para Kylie Cosmetics.

Y la estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 23 años, tenía un parecido asombroso con su madre, Kris Jenner, de 64.

La magnate del maquillaje lucía sensacional, ya que llevaba una peluca de corte pixie que se parecía increíblemente al peinado de Kris.

Kylie usó una mancha gruesa de delineador de ojos para el look, así como un par de aretes dorados gruesos. La imagen formó parte de una serie de tomas que aparecen en la nueva campaña de Kylie, que incluía una instantánea de la estrella de la realidad vestida con un mono con estampado de leopardo.

Se sabe que Kylie Jenner y su madre son extremadamente unidas, y se le atribuye a Kris el haber ayudado a poner en el centro de atención todas las carreras de sus hijas.

Kylie recientemente compartió un video de ella misma dejando que Kris se maquillara en YouTube.