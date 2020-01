Kylie Jenner y Travis Scott gastarán más de US$100 mil en fiesta de su hija

La magnate, de 22 años y el rapero de 27, están organizando una fiesta masiva para celebrar el cumpleaños número dos de Stormi.

Kylie Jenner y su ex Travis Scott estarían gastando cera de US$ 100,000 para la próxima fiesta de cumpleaños de su hija Stormi.

Una fuente ha afirmado que la joven magnate, de 22 años, y el rapero, de 27, alquilarán un espacio de estudio para conmemorar la celebración de Stormi, que cumplirá dos años el sábado, después de lanzar una épica fiesta de ‘Stormi World’ el año pasado.

El informante le dijo a TMZ: ‘Están volviendo a su paternidad compartida para organizar una fiesta para el segundo cumpleaños de Stormi.

“Están alquilando un espacio de estudio para amigos y familiares y subiendo la cuenta hasta seis cifras”.

Kylie y Travis, cuyo nombre real es Jacques Webster, se separaron en noviembre después de una relación de dos años.

Los informes siguen a las recientes afirmaciones de Hollywood Life, que sugirieron que Kylie está siendo extremadamente reservada sobre sus planes de fiesta.

Publicó a principios de este mes: “Todos saben que será enorme y exagerado”.

“Ella ha hecho un montón de reuniones y se asegura de que cada pequeño detalle sea atendido con el organizador de la fiesta”.

“A ella le encanta que todo se personalice con colores, grabados, adornos, etc. Como en cualquier fiesta de Kardashian, no se perderá ningún detalle”.

El año pasado, la ex pareja celebró una fiesta inspirada en un parque temático para su única hija, completa con atracciones animadas, tortas en movimiento y una presentación en vivo de Baby Shark.

Stormi World se inspiró en el amor de su padre por Six Flags AstroWorld de Houston, que cerró en octubre de 2005.

Solo unos días antes, la estrella de Keeping Up With The Kardashians lanzó una fiesta de arcoíris más íntima para Stormi y sus amigos.