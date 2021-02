Kylie Jenner y Travis Scott no están interesdos en ver a otras personas

Aunque no son pareja, pasan mucho tiempo juntos para la crianza compartida de su hija Stormi.

Si bien los ex Kylie Jenner y Travis Scott ya no son una pareja, parece que todavía tienen ojos de corazón el uno para el otro.

Una fuente le entregó los detalles a ET diciendo que los dos, que comparten a su hija Stormi Webster, de tres años, han pasado mucho tiempo juntos criando a su hija.

De hecho, los dos todavía actúan como si estuvieran juntos debido a la estrecha relación como padres.

“Actúan como si fueran pareja porque Kylie, Travis y Stormi son relativamente inseparables en su mayor parte”.

La fuente agregó que la estrella de Keeping Up With The Kardashians y Scott “no están interesados” en ver a otras personas.

“Ninguno de los dos está interesado en salir con otras personas en este momento”.

Con respecto a la crianza compartida, los dos parecen no tener mala sangre y, de hecho, lo están haciendo muy bien.

“Están haciendo un gran trabajo como padres juntos con poco o ningún drama”, dijo la fuente.

“Kylie es una madre muy práctica y quiere el mundo para Stormi. Hace todo lo posible para mostrarle a Stormi que puede ser quien quiera y lograr cualquier cosa que se proponga: el cielo es el límite”.

Aparentemente, Jenner también siente deseos de tener otra adición a la familia en el futuro.

“Ella absolutamente quiere tener más hijos algún día y quiere darle a Stormi sus propios hermanos”.