Khloe Kardashian y Tristan Thompson hablan de tener otro hijo

En una seria conversación entre los dos, Khloe habla de la necesidad de darle un hermanito a su hija True.

Khloe Kardashian y Tristan Thompson se sentaron recientemente para discutir sus planes para tener un segundo bebé y su reconciliación.

Sus planes futuros como pareja se discutieron en profundidad en un tráiler de la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians.

En él, se cita a Khloe diciendo: “Cada vez que publico un video, Kim [Kardashian] me envía un mensaje de texto y me dice: “No puedes estar sola en toda tu vida. En mi cabeza, cuando iba a tener hijos, nunca imaginé tener un hijo único”.

“Especialmente estando en cuarentena con True, en medio de la pandemia de coronavirus, me sentí mal. No tenía amigos. No tenía a nadie. Ella y sus primos estuvieron aislados incluso el uno del otro durante tanto tiempo”.

Refiriéndose a la edad de su hija, la estrella de reality show continuó diciendo: “True está envejeciendo y siento que es hora de tener otro hijo. Tenemos que alinearlo para que pueda hacer embriones con mis óvulos congelados. … Creo que estoy lista para volver a hacer todo el asunto del embarazo. Este proceso puede llevar tiempo. No tengo idea. Quiero estar preparada”, señala Khloe en la conversación.

