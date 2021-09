La Casa de los Famosos: Alicia Machado y Pablo Montero podrían ser eliminados

Alicia Machado está nominada para salir de La Casa de los Famosos este lunes 20 de septiembre, junto a Pablo Montero, Uriel del Toro y Christian de la Campa.

El equipo de la modelo venezolana ha pedido a través de su Instagram que la apoyen para permanecer en la casa.

Ella suplicó en su Instagram: “Mis amigos les prometo que si me salvan de la eliminación de mañana en #lacasadelosfamosos nos veremos en la gran final, porque ser fuerte es mi única opción hasta lograr el objetivo.”, señaló.

Alicia ha tenido problemas con diversos compañeros debido a su fuerte carácter.

Más recientemente tuvo un altercado con Gaby Spanic por no ayudar en los cuidados de la casa. Como resultado, Spanic no la salvó de la próxima eliminación y decidió utilizar su voto para salvar a Celia Lora y no su paisana, pese al pacto que las dos habían hecho antes de entrar al juego.