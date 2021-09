La Casa de los Famosos: Suegra de Edwin Luna despotrica en su contra

La madre de Kimberly Flores acusa a su yerno de ‘manipular’ a su hija…

La madre de Kimberly Flores despotricó en contra de su yerno Edwin Luna, y lo acusó de ser un ‘manipulador’, además de que asegura que no existe verdadero amor entre ellos.

En el programa ‘Suelta la Sopa’ la señora Becky Colombani afirmó que Luna ‘manipuló a Kimberly para sacarla de la Casa de los Famosos’, de Telemundo:

“Es la manipulación lo que está haciendo ese hombre”, señaló.

La mujer asegura que a Edwin Luna le dio miedo que Kimberly continuara en el reality:

“Él tuvo miedo porque ella estaba muy metida ahí, podría haberse quedado entre las finalistas o algo así, cosa que a él no le convenía”, afirmó.

Y además asegura que Edwin no ama a su hija:

“Eso que ellos tienen no es amor, el amor no es eso que está poniendo, una foto donde te estás besando… amor es respeto, él no tiene respeto”, criticó.