«La Chilindrina» sale a desmentir su muerte

Este martes 19 de septiembre la noticia asustó a los fans de María Antonieta de las Nieves…

Este martes 19 de septiembre, se difundió en Internet la noticia del fallecimiento de la actriz María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel de La Chilindrina en El Chavo del 8. Sin embargo, la intérprete de 72 años desmintió los rumores en sus redes sociales.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, De las Nieves aseguró que se encontraba bien y agradeció a todos los que se preocuparon por ella.

«Estoy muy bien, gracias a Dios y a todos ustedes por preocuparse. Estoy mejor que nunca y tengo muchos proyectos en puerta. No se preocupen, todavía tienen a La Chilindrina por muchos años», escribió la actriz.

Horas más tarde, María Antonieta de las Nieves publicó un video en Instagram en el que volvió a agradecer a sus seguidores por las muestras de cariño:

«Les quiero agradecer su mortificación, su tristeza, porque ya me morí. Me morí anoche, pero de cansancio, de sueño (…) Gracias a todos los que me llamaron para ver si era verdad el rumor de que había muerto, quiero decirles que estoy muy bien Gracias a Dios. Recién levantada para grabarles este video. Les mando bendiciones.», dijo la actriz.

María Antonieta de las Nieves también contó que solo se enteró del asunto cuando se despertó por la mañana.

«Me desperté y vi que todos me estaban despidiendo. No sabía qué estaba pasando», dijo.