La embarazada Scarlett Johansson habla sobre las travesuras de su hija

La actriz, que espera un hijo con su actual marido Colin Jost, habla de su relación con su hija de 6 años.

Scarlett Johansson habló sobre el tema de la ‘maternidad’ en una nueva entrevista con Kelly Clarkson, y reveló sobre las dulces travesuras de su hija Rose, de seis años, fruto de su primer matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac.

La actriz dijo que su relación con su hija es maravillosa y quiere disfrutar cada momento con la niña ahora, mientras puede:

“Ella me sigue todo el tiempo, lo cual es maravilloso … Y sé que en unos años ella no querrá tener nada que ver conmigo, así que tengo que absorberlo todo ahorita”, señala.

Ella agregó: “Pero definitivamente hay momentos en los que ella está del otro lado de la puerta del baño y le digo, ‘¡Rose, tienes que darme un minuto! Todos necesitan un descanso'”, se ríe.

Durante la entrevista, Scarlett también compartió sus consejos de crianza, que le dio su madre, quien la crió a la ‘regla del poco’ con respecto a la comida.

Explicó de qué se trata todo esto: significa dejar que los niños tomen sus propias decisiones, con la “regla” de experimentar un poco antes de “elegir”.

“Creo que es mejor dejar que los niños descubran la comida de esa manera, sin que parezca una obligación. Nunca obligué a mi hija a comer algo que no le gustara y nunca escondí comida porque necesitaba comer una zanahoria extra antes. Solo le digo: ‘Si no te gustan las zanahorias, no tienes que comerlas’”, justifica, y agrega que el niño primero necesita probar un poco para poder elegir otro alimento después.