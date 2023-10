La esposa de Kanye West no puede hablar

Bianca Censori tiene que aceptar todas las reglas impuestas por el rapero…

Nueva información sobre la relación de Kanye West y Bianca Censori se revela luego de que se confirmara que el rapero y la arquitecta australiano están legalmente casados. Según una fuente cercana al cantante, Kanye no quiere que Bianca hable con la prensa, ni con nadie cuando estén en público.

“A ella no se le permite hablar”, asegura la fuente.

«Él le ordenó a Bianca que no hablara, que no hablara con nadie cuando estuvieran en público», garantiza.

Pero eso no es todo. La misma fuente afirmó que, además de no tener opinión propia, «Bianca se ve obligada a obedecer las reglas de su marido», de acuerdo con informaciones del diario «Daily Mail».

“Kanye tiene un conjunto de reglas para Bianca, que incluyen nunca hablar y usar lo que él quiere que ella use. También se le exige que coma ciertos alimentos y haga ejercicio, aunque Kanye no hace ejercicio. Ella ya no tiene opinión propia y le obedece porque él la ha convencido de que son como miembros de la realeza».