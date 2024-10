La leyenda mexicana Andrés Guardado pide una última oportunidad para vivir el fútbol internacional

El jugador ha sido convocado para el partido amistoso contra Estados Unidos…

Andrés Guardado, leyenda del fútbol en vivo mexicano y capitán de la selección durante muchos años, vivirá por última vez el honor de vestir la camiseta nacional.

A pesar de haber anunciado su retiro de la selección en mayo de 2023, Guardado ha sido convocado para el partido amistoso contra Estados Unidos.

La participación de Guardado en cinco Mundiales da fe de su perdurable influencia sobre el terreno de juego. La convocatoria del mediocampista de León por parte de Javier Aguirre busca rendirle un homenaje, permitiéndole una última oportunidad de despedirse en un escenario internacional.

Guardado, el jugador mexicano con más minutos en el fútbol europeo, expresó a Aguirre su deseo de volver a formar parte de la selección antes de colgar las botas. Su deseo fue concedido antes de la ceremonia de homenaje que se celebrará en Guadalajara para celebrar su ilustre carrera.

Ante la polémica suscitada por esta convocatoria, Guardado aclaró que no ocupará el lugar de ningún otro jugador en la lista de la selección. Enfatizó que estaba allí simplemente «para vivir este momento» y entrenar con el resto del equipo por última vez.

Guardado declaró además que su intención es «molestar lo menos posible», incluso durante los entrenamientos, mientras contribuye en todo lo posible.

Andrés Guardado jugará unos minutos contra Estados Unidos, disfrutando de lo que la selección le ha preparado. Este partido homenaje será una despedida digna para un jugador que le ha dado tanto al fútbol mexicano.

El legendario jugador mexicano, Andrés Guardado, ha declarado lo siguiente:

«Me gustaría dejar en claro que vengo a vivir la experiencia y le pedía a Javier que me dejara vivir la experiencia por última vez, la intención inicial era que fuera solamente al partido en Guadalajara, vivir mi homenaje y ya está.»

«Lo quiero dejar claro porque se ha hecho polémica un poco porque se ha anunciado como una convocatoria. Llamó a 26, yo soy 27. No iba a ocupar el lugar de nadie, simplemente me dieron la oportunidad de estar aquí y voy a jugar unos minutitos contra Estados Unidos, vivir lo que me tiene preparado la selección y ya está. Como le dije a Javier, te quiero estorbar lo menos posible, hasta en los entrenamientos, trabaja lo que tiene que ser, yo lo que te pueda ayudar, estoy para ayudar, aportar, disfrutar y te agradezco que me des la oportunidad de disfrutar por última vez, pero nada más.»

La última convocatoria de Andrés Guardado es una oportunidad no sólo para que viva por última vez la experiencia de vestir la camiseta nacional, sino también para que aficionados y compañeros rindan homenaje a su destacada trayectoria. Sin duda, su legado en el deporte mexicano seguirá inspirando a futuras generaciones de futbolistas.

Autor: Craig Resnik-Hanson, Periodista del Deportes