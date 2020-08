La Reina Elizabeth II intervino para detener las disputas entre Meghan Markle y Kate Middleton

Los problemas entre las duquesas escalaron y la monarca se trasladó del palacio de Buckinham al de Kensington para detenerlas.

Las ‘disputas’ de Meghan Markle y Kate Middleton se pusieron tan mal que la Reina Elizabeth II tuvo que intervenir para detenerlas.

Un autor real afirmó que la Reina Elizabeth II fue conducida del Palacio de Buckingham al Palacio de Kensington para hacer las paces entre Meghan Markle y Kate Middleton.

Un autor real contó en exclusiva al tabloide inglés Daily Star, que las tensiones entre Kate Middleton y Meghan Markle se volvieron tan agrias que la Reina tuvo que intervenir personalmente para detenerlas.

El autor real Tom Quinn afirma que un miembro del palacio le dijo que Su Majestad salió del Palacio de Buckingham para “tratar de detener las disputas”.

Las cuñadas han sido perseguidas por informes de problemas, algo que se ha acentuado por las afirmaciones en el nuevo libro Finding Freedom.

Quinn revela: “Al principio, las parejas se llevaban bien, William y Harry siempre han estado cerca, pero inevitablemente hubo tensiones”.

“Como explica una persona con información privilegiada: ‘William y Harry siempre se sintieron atraídos por mujeres seguras y fuertes porque perdieron a su madre tan temprano”.

La fuente continúa: “Kate fue muy cálida con Meghan cuando llegó. Pero las tensiones debían surgir porque Meghan inevitablemente tuvo que aceptar que, aunque es duquesa, no está casada con el próximo rey”.

“Creo que le ha resultado difícil lidiar con eso y aunque Harry amaba su cabaña en los terrenos del Palacio de Kensington, Meghan era consciente de que era pequeña en comparación con el vasto complejo de apartamentos donde viven Kate y William”.

“Harry no tiene nada que demostrar. Meghan tiene todo que demostrar. Ese es el problema”.

“Sé que las tensiones llegaron a tal punto que la propia Reina fue conducida a Kensington desde el Palacio de Buckingham para tratar de detener las disputas”.

Al comentar sobre los extractos de su libro “Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”, Quinn le dijo al Daily Star: “Desde afuera, la jaula dorada se ve muy atractiva, pero el problema con Harry es que no es suficiente para él tener Range Rovers cuando quiera, montar un poco y disparar a los faisanes”.

“Todas las cosas que los hombres reales hacen tradicionalmente, no son suficientes para él”.

Quinn nos contó anteriormente que una fuente privilegiada del Palacio afirmó que Meghan había dejado a Kate “realmente molesta” con una “diatriba”.

“Las dos parejas, quiero decir Harry y Meghan, y William y Kate, se llevaron bien inicialmente, pero en realidad no se veían mucho, a pesar de vivir muy cerca, pero ser un miembro de la realeza se va a la cabeza de todos eventualmente y después de un tiempo William y Harry se encontrarían sin sus esposas en dos para evitar filas y silencios pedregosos”.

Meghan y Harry finalmente se mudaron a Frogmore Cottage en Windsor antes de renunciar como miembros de la realeza a principios de este año.

Ahora viven en Los Ángeles con su bebé Archie, y no han podido regresar al Reino Unido debido a la pandemia de coronavirus.