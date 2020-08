Zayn Malik omparte selfie donde parece estar llorando

Momentos después, su novia Gigi Hadid publicó una “consoladora” selfie de la pareja dándose un romántico beso.

El ex miembro de One Direction, Zayn Malik, compartió una selfie de aspecto lloroso en Instagram, lo que llevó a los fanáticos a preguntar si estaba bien después de su silencio sobre el décimo aniversario de la banda One Direction.

Poco después, Gigi Hadid, de 25 años, compartió una foto romántica con su novio Zayn Malik, de 27 años, después de que él publicara su una selfie de aspecto lloroso.

Gigi subtituló la foto “bebé papi” y acumuló más de 5.4 millones de me gusta, así como muchos comentarios.

Varios de sus 55.5 millones de seguidores dejaron un comentario, incluidos algunos de los amigos famosos de la pareja.

La supermodelo, Adriana Lima, escribió: “Bendiciones para tu nueva familia, querida”.

Ireland Baldwin comentó: “Yaaa, realmente me encanta esto”.

Y Tess Holliday dijo: “Imagina que esta es tu mamá y tu papá”.

La selfie de Zayn Malik, donde aparenta estar lorando y que no la subtituló, provocó que muchos de sus 34.6 millones de seguidores lo abrumaran con comentarios de adoración.

Si bien acumuló más de 5.8 millones de me gusta, varios fanáticos de Zayn se preguntaron si estaba bien.

Uno dijo: “¡Literalmente te extrañé tanto! Espero que estés bien”.

Otro comentó: “Zayn, te amo, pero ¿qué significa esto?”

Un tercero escribió: “¿Estás bien amigo? Parece que estabas llorando”.

Y alguien más preguntó: “¿Qué te hace llorar? Pero estoy más triste de que no hayas respondido al primer aniversario de 10 años [de One Direction]”.

El mes pasado, el 23 de julio, los fanáticos de One Direction en todo el mundo celebraron 10 años con la banda surgida en el programa de talentos británico X Factor.

Zayn, quien dejó el grupo en 2015, no hizo nada para conmemorar públicamente el hito, mientras que sus antiguos compañeros de banda lo hicieron, lo que dejó a sus fanáticos muy decepcionados.

Liam Payne, de 26 años, compartió una captura de pantalla de un mensaje de texto que envió a su padre en el momento exacto en que se formó One Direction durante las audiciones de X Factor y agradeció a los fanáticos por el apoyo interminable.

Harry Styles, de 26 años, compartió un retroceso de sí mismo con los otros chicos y escribió sobre lo “agradecido” que estaba por todo lo que había sucedido durante los últimos 10 años.

Louis Tomlinson, de 28 años, admitió que se sentía “bastante emocional” y que había pasado la mañana viendo viejas entrevistas y actuaciones.

Mientras Niall Horan, de 26 años, recordaba los “momentos increíbles” que vivieron juntos.