La reina Elizabeth II se mantiene muy activa aún en cuarentena

La monarca de 94 años no está tranquilita en su habitación real leyendo libros o mirando sus series favoritas.

La reina Elizabeth II está en cuarentena, realizando aislamiento social en el Castillo de Windsor, pero eso no significa que la monarca de 94 años está tranquilita en su habitación real leyendo libros o mirando sus series favoritas que la BBC le envía en DVD exclusivamente a ella, como Last of the Summer Wine, Doctor Who, Midsomer Murders y New Tricks.

Según la prensa británica, la reina se mantiene muy activa durante la distancia social, y bastante ‘ansiosa’ por volver a trabajar cuando todo sea seguro otra vez.

Sus compromisos oficiales han sido cancelados y eventos como Trooping the Color y sus fiestas regulares en el jardín han sido canceladas debido a la pandemia de coronavirus. Pero ella también está tratando de sacar lo mejor de la situación, incluyendo dar algunos paseos por la propiedad y andar a caballo.

Sí, la reina sigue andando a caballo pese a su edad.

La experta en asuntos reales Katie Nicholl afirmó a la revista Vanity Fair qué cosas la reina está haciendo en estos días:

“Una de las cosas más agradables para la reina es que ahora está pasando más tiempo con su esposo Philip, de lo que normalmente lo haría (…) Cenan juntos al final de la tarde, e imagino que la reina es de la generación en la que se viste para la cena. Sale todos los días y aprovecha al máximo ese tiempo e incluso monta a caballo. La reina es una apasionada de los caballos y a menudo se le ve caminando por sus propiedades”, dice.

Pero la mujer afirma que Elizabeth no tiene planes de retirarse permanentemente de la vida pública:

“La idea de que no volveremos a ver a la reina en público ciertamente no es el caso. La reina planea regresar al trabajo y, cuando lo haga, creo que la veremos trabajar más que nunca. La idea de que gobernará a través de una pantalla no es la visión de Su Majestad. Hay un fuerte deseo de volver a hacer el tipo de trabajo que siempre ha hecho”, justifica.