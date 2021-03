La monarca de 94 años ha tenido más de 30 perros a lo largo de los años y recientemente le obsequiaron 2 cachorros corgi.

La reina Elizabeth II tiene dos perros nuevos. La monarca de 94 años ha tenido más de 30 compañeros caninos a lo largo de los años y recientemente le obsequiaron los cachorros corgi, y se cree que los perros son los primeros que posee la reina que no son descendientes directos de Susan, la perra que recibió por su cumpleaños número 18 en 1944.

Se dice que la reina, cuyo esposo, el príncipe Phillip, ha estado en el hospital durante las últimas dos semanas, está “encantada” de tener más perros a su alrededor, ya que se ha quedado con un solo dorgi, Candy, desde que su compañero dorgi Vulcan falleció en Noviembre.

Una fuente le dijo al periódico The Sun: “La Reina está encantada. Es impensable que la Reina no tenga corgis. Es como si la Torre de Londres no tuviera cuervos. Solo han estado allí un par de semanas, pero se dice que son adorables e hicieron del castillo su hogar. Se dice que ambos traen mucho ruido y energía al castillo mientras Philip está en el hospital”.

La monarca no ha tenido un corgi desde 2018, después de que Willow, descendiente de la decimocuarta generación, fuera dormido en abril de ese año después de contraer una enfermedad similar al cáncer y otro perro, Whisper, murió seis meses después.

En 2015, la reina dejó de criar dorgis, un cruce de corgi y dachsund, lo que provocó la especulación de que nunca tendría otra mascota, según los informes, porque le preocupaba que fueran un peligro de tropiezo a medida que envejeciera, o que se quedarían atrás cuando ella muera.