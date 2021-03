Natalie Portman y Lupita Nyong’o producirán ‘Lady in the Lake’

La película producida por Apple TV es una adaptación en serie de la novela de misterio más vendida del New York Times.

Natalie Portman y Lupita Nyong’o producirán y protagonizarán una adaptación en serie de la novela de misterio más vendida del New York Times de Laura Lippman, Lady in the Lake.

Ambientada en la década de 1960 en Baltimore, la película tendrá a Portman interpretando a una ama de casa y una madre que se convierte en periodista de investigación para resolver un caso de asesinato sin resolver.

Según AppleTV, esto coloca a Maddie Schwartz en un “curso de colisión” con el personaje de Nyong’o, Cleo Sherwood, “una mujer trabajadora que hace malabarismos con la maternidad, muchos trabajos y un compromiso apasionado para promover la agenda progresista negra de Baltimore”.

La serie para la cadena de transmisión Apple + será dirigida y coproducida por Alma Har’el, la cineasta galardonada detrás del drama Honey Boy de Shia LaBeouf.

La serie marca la primera incursión de la ganadora del Oscar de Black Swan, Portman, en la televisión.