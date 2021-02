Lamar Odom revela que su ex Sabrina Parr se acostó con Tristan Thompson

El ex jugador de la NBA de 41 años reveló que la entrenadora personal tuvo un amorío con el novio de Khloe Kardashian.

El ex marido de Khloe Kardashian, Lamar Odom, hizo una declaración impactante sobre su ex novia Sabrina Parr. En una conversación esta semana con Wendy Williams en su programa de televisión, el ex jugador de la NBA de 41 años reveló que la entrenadora personal dijo que se había acostado con el novio actual de Khloe, Tristan Thompson.

Se le preguntó a Lamar sobre su ex durante su aparición virtual en el programa de entrevistas y la criticó diciendo que Sabrina ‘es una mujer herida’.

Al hablar de lo que salió mal en su relación, Odom comentó que es ella quien tiene problemas y no él, como ella dijo anteriormente:

“Tiene muchos problemas con los que creo que nadie podría ayudarla. Probablemente necesite terapia”, dijo.

Odom dijo que tenía dudas sobre su relación incluso antes de que se separaran, y la llamó un “tipo de mujer reptil decrépita”.

La ex deportista reveló que comenzó a cuestionar sus intenciones hacia él, cuando le dijo al público que estaba consumiendo drogas nuevamente, cuando no era cierto.

Aunque admitió haber engañado a Parr, de 33 años, Lamar Odom dijo: “Había cosas que siempre me hacían mirarla con el rabillo del ojo”, recuerda.

Afirmó además que Parr supuestamente dijo que había tenido relaciones sexuales con Tristan Thompson en el pasado, pero Lamar se negó a mencionar nombres. Williams le pidió que especificara a cuál de los compañeros de Khloe se refería:

“Vamos, Wendy, podrías armar esto … No digo nombres si no tengo que hacerlo”, dijo.

Williams cuestionó si era Thompson, y Odom arqueó una ceja enigmáticamente, aparentemente indicando que estaba hablando del jugador de los Boston Celtics.

El noviazgo de Odom y Parr no terminó bien, y él la acusó hace unos meses de haber secuestrado sus redes sociales.

.