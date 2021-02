Halle Berry califica pagos de manutensión a su ex como una “extorsión”

La actriz arremetió contra su ex, Gabriel Aubry, padre de su hija Nahla, y Olivier Martínez, padre de su hijo Maceo.

Halle Berry siempre ha tratado de mantener la privacidad de los problemas que enfrenta con su ex, Gabriel Aubry, padre de su hija Nahla, y Olivier Martínez, padre de su hijo Maceo.

Pero esta semana la actriz rompió el silencio y calificó sus pagos de manutención de menores como “extorsión” en un aparente ‘pinchazo’ contra la modelo franco-canadiense.

A la actriz de 54 años se le ordenó pagar a Aubry, de 44 años, en 2014, US$ 16,000 al mes para ayudar con su hija Nahla, de 12 años, y ella sugirió que no cree que los pagos son “razonables” y solicitan en la corte que ambos padres asuman la responsabilidad financiera de sus hijos.

A principios de esta semana, Halle compartió un meme en Instagram que decía ‘las mujeres no te deben nada’, atrayendo muchos comentarios de sus seguidores.

Y en respuesta, la actriz – que no mencionó a Gabriel por su nombre – escribió: “Se necesita mucha fuerza todos los días para pagarlo. Y por cierto, ¡está mal y es una extorsión! He estado pagando durante una década. Siento que si una mujer o un hombre tiene que ganarse la vida, que es mucho más de lo que necesita para ayudar a APOYAR al niño, ¡creo que esto está mal! Entiendo que algunos padres (hombre o mujer) pueden necesitar ayuda, pero yo también siento que en los tiempos modernos, tanto hombres como mujeres, tenemos la responsabilidad de cuidar económicamente a sus hijos y trabajar duro y poner todo su empeño en hacerlo “.

Halle, quien también tiene a Maceo durante siete años con su exmarido Olivier Martínez, cree que la ley permite que algunos padres abusen del sistema para obtener más dinero para sí mismos.

Ella escribió: “Como se establecen muchas leyes, la gente puede UTILIZAR a los niños para recibir dinero para vivir un estilo de vida que no solo no se gana, sino que está mucho más allá de las necesidades razonables del niño y es ‘INCORRECTO’ y donde veo abuso ‘, agregó, criticando que las leyes de pensión alimenticia en los Estados Unidos están “desactualizadas” e insistió en que “ya no reflejan el mundo moderno”.

Halle agregó: “Puedo decir que estoy experimentando esto todos los días y puedo decir que es difícil. Entiendo perfectamente los sentimientos de aquellos hombres que sienten que el sistema se ha aprovechado de ellos y de ellos “.