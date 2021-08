Larry Hernández experimenta drástica pérdida de peso con enfermedad

El cantante avisó la semana pasada que estaba con Covid-19, y asombra con la cantidad de kilos que ha perdido.

La semana pasada, Larry Hernández dio a conocer que se contagió de Coronavirus y que no se encontraba bien de salud. Desde entonces ha compartido con sus seguidores de redes sociales algunos detalles de su estado de salud.

En sus historias de Instagram, el cantante se dirigió una vez más a sus fanáticos para expresar su agradecimiento por estar al pendiente de su salud. Asimismo, confirmó que está evolucionando satisfactoriamente, por lo que sus médicos ya lo autorizaron para que en unos días más empiece a caminar un poco.

“No me he bañado en más de 10 días. No puedo hablar por orden del doctor y salir hasta el miércoles a empezar a caminar un poco”.

Y aunque ya ha logrado superar los momentos más críticos, Larry confesó que uno de las consecuencias de padecer el virus letal fue la pérdida de peso, por lo que en el tiempo que ha permanecido internado ha bajado drásticamente de peso cerca de 11 kg.

“Voy a estar bien. Gracias por estar pendientes de mi salud“, se lee sobre una de las breves grabaciones en las que aparece desde la cama del hospital.