Larry Ramos, expareja de Ninel Conde, y prófugo de la justicia ¿Se hace pasar por mu3rto?

Una fuente aseguró que el empresario ya no estaría con vida tras amenazar a varias personas…

Según la revista TVnotas, la expareja de Ninel Conde, Larry Ramos, no solo está prófugo de la justicia, como más bien, está m0rto. De acuerdo con la publicación, el periodista argentino Maximiliano Lumbia, comenta que es muy probable que el empresario acusado por fraude de US$ 22 millones, que podría enfrentar 10 años de prisión en Estados Unidos, ya no esté con vida.

Se rescata audio en que Larry Ramos habla de su plan de fuga

Ramos se escapó de su arraigo domiciliario en Miami quitándose el grillete y continúa prófugo desde el 1 de septiembre de 2021. Y ahora en el programa de YouTube de Jorge Carbajal, él afirmó: “Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal”.

Aún de acuerdo con Tvnotas, Larry Ramos habría sido traicionado y esto le habría costado la vida, puesto que andaba amenazando con ‘hundir’ a otras personas si llegaba a pisar la cárcel.

Sin embargo, las investigaciones tendrán que llegar a ese lugar para confirmar si realmente el empresario ha muert0, o si se quiere pasar como muert0 para volver a una vida tranquila en otro destino.