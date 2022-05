Christian Nodal confirma que Belinda le exigía dinero para ella y sus papás

El cantante confiesa que se cansó de ser criticado y para sanar, pide que lo dejen en paz…

Christian Nodal podría seguir sacando los trapitos al sol de Belinda y su familia. El cantante reveló esta semana una conversación que sostuvo con la artista antes de finalizar su relación, en donde ella le pide dinero para arreglarse los dientes ‘a parte del dinero de sus papás’.

La revista Tvnotas en su momento aseguró que el fin del noviazgo se dio por problemas de dinero.

Christian Nodal ya no tiene los tatuajes de Belinda

Y al parecer Belinda no contaba con una vida financiera tranquila y siempre estaba buscando el apoyo económico de su expareja.

La gota que colmó el vaso para el mexicano fue cuando su exsuegra dio ‘like’ y aplaudió un comentario de una fan de Belinda que lo llamaba ‘naco’ [en México significa algo vulgar, de mal gusto].

Christian Nodal reaccionó diciendo: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, revela.

Belinda regresa a la actuación tras 12 años de ausencia

En un mensaje con fecha del 4 de febrero, Belinda le cuestiona a Nodal: “Amor. ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿A parte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”.

El mensaje siguiente fue eliminado, pero no se sabe si hubo algún intercambio de mensajes por parte de Nodal que le dejó a Belinda muy molesta, por lo que le empieza a reclamar:

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa (…) Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Al ser cuestionada por el periodista Ricardo Cazares, Belinda no quiso hacer comentarios sobre esa filtración: ‘Son tonterías’, señala.