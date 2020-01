Las hermanas Kardashians excluyen a Kendall Jenner de postal de Año Nuevo

La modelo quedó fuera de la fotografía que Kylie Jenner compartió en sus redes sociales.

La modelo Kendall Jenner ha quedado fuera de la postal de Año Nuevo que Kylie Jenner compartiera en sus redes sociales, donde aparece con sus tres hermanas mayores y con su sobrina North West, quien parecería tomar el lugar de la menor de las Jenner, el cual aún tenía durante la pasada navidad.

La ausencia de la modelo provocó la especulación de sus fanáticos; muchos se preguntaron sobre las razones por las que el clan decidió tomarse una foto sin ella.

Deberemos esperar al siguiente capítulo de Keeping Up With The Kardashians para saber si hubo alguna riña entre ellas, o si simplemente la ausencia se debe a que quizá Kendall se encuentre fuera de los Estados Unidos.