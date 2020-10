Laura Bozzo anuncia su contrademanda en contra de Cristian Zuárez

Bozzo se presentará en las oficinas del Ministerio Público el 17 de noviembre, en donde se desahogarán las pruebas en su contra.

Laura Bozzo dijo mediante un video, que está lista para la contrademanda en contra de su ex Cristian Zuárez, quien la demandó por violencia doméstica, y por lo que la conductora se tendrá que presentar en la fiscalía.

Bozzo se presentará en las oficinas del Ministerio Público el 17 de noviembre, en donde se desahogarán las pruebas en su contra, después de que Zuárez la acusara de haber sido violentado por la conductora el tiempo que estuvieron en concubinato, y reveló unos audios en los que se escucha a Laura amenazarlo, e incluso con una voz como si estuviera alcoholizada.

En el video la conductora con varios documentos en mano, dice en ese momento no ser la figura de la televisión, sino la “doctora”, pues ella es abogada de profesión: “Hoy soy la doctora, no soy la conductora, y aquí tenemos documentos que realmente van a sorprender, hoy entregaré esta documentación a la fiscalía con conversaciones certificadas por notario señoras y señores, no saben lo que yo tengo aquí, se acabó, vienen mis contrademandas”.