Taylor Swift revela cual es su verdadero álbum de ruptura

La cantante habló sobre las complejidades de su catálogo de música durante su entrevista con Rolling Stone y Apple Music.

Taylor Swift es considerada la reina de la música de ruptura, y aunque la cantante siempre se mantiene en privado sobre su propia vida amorosa, no tiene miedo de desnudarlo todo cuando mezcla sus sentimientos con las letras en el estudio.

Taylor habló sobre estas complejidades de su catálogo de música durante su entrevista con Rolling Stone y Apple Music.

Allí nombró oficialmente al único álbum al que llamaría una “mezcla de ruptura”, curada específicamente para los que tienen el corazón roto.

“Miro hacia atrás y veo a “Red” como mi verdadero álbum de ruptura, todos los demás álbumes tienen destellos de cosas diferentes”.

“Pero este fue un álbum que escribí específicamente sobre puro, absoluto, hasta la médula, desamor”.

Eso no quiere decir que los otros álbumes de Swift nunca discutieron la idea de una mala ruptura, de hecho, canciones que pertenecen a otros álbumes, como We Are Never Ever Getting Back Together se basan en la premisa desde el principio.