Laura Bozzo arremete en contra de Eleazar Gómez

La conductora de televisión contradijo a Gómez : “Nadie puede iniciar de cero y dejar atrás las experiencias vividas”.

Laura Bozzo se ha lanzado en contra de Eleazar Gómez, después de que este declarara que “iniciaría su carrera desde cero”.

“Creo que nadie puede empezar desde cero. Yo creo que nosotros cargamos con todo nuestro pasado ya sea bueno, ya sea malo, ya sea desastroso. Siempre hay que cargar con ese pasado y no decir voy a empezar de cero, yo empiezo con todo lo que traigo y ojalá ese pasado no lo olvide y lo meta muy bien en la memoria porque ese tipo de soberbia no conduce a nada“, dijo la polémica conductora.

Bozzo también lo aconsejó “tener presente todo lo que vivió para que no lo vuelva a repetir y tampoco vuelva a causar un daño”, en referencia a haber violentado a su ex novia, Tefi Valenzuela.