Laura Bozzo confirma que está otra vez enamorada

La presentadora de televisión a pesar de las traiciones sufridas, conoció a la persona que la hizo volver a creer en el amor.

Laura Bozzo confirma que en este momento está muy enamorada, y que a pesar de que había asegurado que ya no creía en el amor por la traición de su ex pareja, conoció a una persona que la hizo cambiar de opinión.

La conductora peruana dijo al programa ‘Sale el Sol’: “Conocí a una persona en medio de esta pandemia de una forma absolutamente loca, extraña, rara. Definitivamente hubo una conexión inmediata con esta persona. Me fascinó, es una persona mayor, brillante, inteligente, un gran empresario muy conocido y que no es mexicano”.

Desde la infidelidad de Cristian Suárez, quien fue su pareja por mucho tiempo, Laura había dicho que ya se dedicaría a su trabajo, su familia y a crecer como persona, sin pensar otra vez en una relación, pero este hombre la hizo cambiar de opinión: “Vamos a ver qué pasa, eso de casarme no sé, ni lo pienso, solo sé que tengo a alguien que me trata como una reina y eso me hace feliz. Durante casi 3 años repetí en la pantalla que solo quería un perro en mi cama. Una tiene que estara abierta y es importante soltar, no hay edad para nada, esa mentalidad es absurda”.