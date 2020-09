Laura Bozzo pretende ser candidata a la presidencia de Perú

Una organización política de aquel país está en pláticas con Bozzo para que sea la candidata por ese partido.

Laura Bozzo no quiere dedicarle mucho tiempo a la demanda que interpuso en su contra su ex pareja Cristian Zuárez, pues ahora está pensando en la posibilidad de competir por la presidencia de su natal Perú.

La conductora comentó: “Es un partido nuevo que se me ha acercado, es gente que no ha estado involucrada en la política, son empresarios que quieren un cambio y se me han acercado para preguntarme si me gustaría aceptar la postulación, algo que todavía está en evaluación, tengo estos días por cierto, para contestar, porque las elecciones son en abril del 2021, pero vamos a ver”.

Cristian la acusó de violencia intrafamiliar, y su defensa legal envió un documento a Bozzo en el que dice: “Laura Cecilia Bozzo Rotondo, le queda estrictamente prohibido realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima Cristian Ariel Zuárez o personas relacionadas con ella”.

Así que por el momento, Laura estará enfocada a la invitación que le hiciera ese partido político peruano, y se estará en espera de su respuesta.