Edwin Luna revela que fue víctima de amenazas

El cantante fue amenazado durante una fiesta para que interpretara un tema infantil.

Edwin Luna reveló que en plena fiesta, donde fue contratado para cantar, lo amenazaron abiertamente para que interpretara un tema infantil.

El intérprete de la banda La Trakalosa declaró: “Nunca se me va a olvidar la historia, porque la fiesta se veía muy tranquila, no me molestaron ni nada, pero de pronto llega una persona y me dice: ‘la persona que te contrató está pidiendo que cantes ‘Ser un niño está genial’, un tema que grabé hace unos años con Tatiana, es para niños.

A los 10 minutos fue otra vez el tipo. Luego otros 10 minutos regresó y me dijo: ‘esta es la tercera y última vez que te digo que toques ‘Ser un niño está genial’ o se va a poner muy intenso este rollo”.

Luna dijo que ante la amenaza no le quedó más remedio que cantar el tema, obviamente sin revelar más detalles, como por ejemplo la identidad de la persona que lo contrató en esa ocasión.