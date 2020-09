Millie Bobby Brown fingió un “acento americano” en audición de ‘Stranger Things’

La actriz de 16 años tuvo su gran oportunidad como protagonista de la serie de Netflix, y fingió un acento estadounidense.

Millie Bobby Brown fingió tener un “acento americano completo” en su audición de ‘Stranger Things’.

La actriz de 16 años tuvo su gran oportunidad como protagonista de la serie de Netflix, pero admite que estaba “asustada y nerviosa” cada vez que estaba en el set.

Hablando en The Story So Far de Radio 1, dijo: “Conducíamos 45 minutos hasta Los Ángeles todos los días, compraba un Mountain Dew y estas semillas, estas nueces porque estaba tan asustada y nerviosa … audición, haría un acento americano completo para la audición completa, si ellos pensaban que yo era estadounidense, mayor probabilidad de papel … Usaría calcetines largos con Chucks, pantalones cortos de mezclilla, camiseta a rayas sin logo, cabello rizado, no maquillaje, lista para la audición, hacerlo todos los días”.

“No teníamos suficiente dinero para la gasolina, papá no me llevaría a menos que supiera todas las líneas. Desesperada por estar frente a la cámara / trabajar. Estaba muy agradecida y honrada para conseguir el papel, pero tenía muchas ganas “.

Y Millie confesó que extraña el “té y digestivos” cuando está filmando en Estados Unidos.

Ella compartió anteriormente: “En el set solía tomar una buena taza de té con digestivos casi todas las mañanas y tomaba Lucozade cuando necesitaba algo de energía. Me encantaba escuchar el acento todo el día y las bromas. No me malinterpretes Me encanta trabajar en Estados Unidos, pero mi hogar es mi hogar”.

“Mientras filmaba, iba con mis primos, por ejemplo, y me decían: ‘Suenas tan estadounidense’, y al final de la filmación decían: ‘Suenas tan elegante ‘. ¡No pude evitarlo! Pero cuando estoy aquí en Estados Unidos, mis amigos son todos estadounidenses, entiendo el acento, es muy difícil. Me gusta ser británica porque me ayuda a ser más británica”.