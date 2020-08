Laura Zapata luce más joven gracias a los filtros digitales

La actriz de 64 años ha sido criticada uso indiscriminado de filtros para verse más joven.

Laura Zapata ha sido víctima de muchas críticas por las fotos que últimamente ha publicado en las redes, pues ha hecho uso indiscriminado de filtros para verse más joven.

La actriz comentó después de que ha recibido cientos de críticas y burlas por los ‘arreglitos’ que ha hecho en sus fotografías: “A mí me vale tres pepinos, yo hago lo que yo quiero de mi vida, ¿Para qué hacen los filtros? Para verte como se te de la gana. Para que no estén fregando entonces subo la foto y pongo: ‘Sí usé filtros ¿y?, son muy mis filtros, muy mi gusto y así me quiero ver”, dijo la controvertida hermana de Thalía en el programa ‘Venga la Alegría’.

También Laura admitió que sí está dispuesta a someterse a una cirugía estética: “Claro, a punto de irma a tirar a una plancha de un cirujano plástico y decirle: ‘quítame lo que me sobra y pónme lo que me falta por favor’. Estoy en esta vida para experimentar, para verme cada día más linda”, comentó.