Ludwika Paleta estuvo a punto de abandonar su carrera

Ludwika Paleta confiesa que estuvo a punto de abandonar la carrera artística porque llegó un momento en que la encasillaron en cierto perfil de personajes.

La actriz de origen polaco comentó: “Hubo un momento en el que tuve que decidir si quería seguir actuando o seguir estudiando y dedicarme a otra cosa, porque había muchas cosas que ya no me estaban gustando”, dijo Ludwika, quien ya no se sentía cómoda porque siempre le ofrecían personajes parecidos, de villana y de clase social acomodada.

La esposa de Emiliano Salinas decidió continuar, y asegura que dedicarse a la actuación es algo serio, aunque a veces se piense que es frívolo y fácil: “Hay muchas cosas que hacemos los actores que no se ven, para los que no saben es un trabajo difícil que está lleno de altas y bajas, tienes que salir a trabajar aunque a veces no te sientas bien”.

Ludwika asegura que a estas alturas puede vivir su vida privada muy separada de su carrera como figura pública: “Cuando eres niño no entiendes la fama, sin embargo hoy en día te puedo decir que aprendí a separar mi vida personal de lo profesional, y lo disfruto todo”.