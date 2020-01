Lewis Hamilton afirma que la dieta vegana cambió totalmente su vida

El campeón de Fórmula 1 asegura que se siente física y anímicamente mucho mejor desde que se tornó vegano…

El campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton habló de cómo la dieta vegana cambió su vida. El piloto dijo que se siente mucho mejor ahora que ha excluido todos los productos animales de su dieta, y siente que está haciendo su parte en el mundo, salvando a los animales.

Hamilton, quien fue nombrado Persona del Año por la organización de derechos de los animales PETA en 2018, habló sobre los impactos positivos que tuvo después de empezar con una dieta libre de carne y lácteos y ningún otro producto animal, en su desempeño, niveles de energía y salud de su intestino.

Él dijo en el nuevo número de la revista GQ Hype: “En última instancia, quieres sentirte bien. Quieres tener energía, ser constante. No quieres tener grandes oscilaciones, altibajos en tus niveles de energía. El veganismo ha erradicado eso”, explica.

“Cuando tenía 22 años, era un gran talento. Tienes mucha energía, estás en forma, no hay dolor, nada … Pero siempre estoy buscando cómo puedo mejorar. ¿Puede mejorar mi visión? Mis reacciones pueden mejorar “¿Hay nuevas formas de evaluar mis reacciones? Ergonomía en el auto… ¿cómo puedo simplificar todo? Una de las cosas fue mi patrón de sueño y no me sentía bien del estómago. Tu intestino es tu segundo cerebro”, justifica.

El deportista de 35 años agregó que los ‘no veganos’ se están perdiendo todo eso: “Nos enseñaron a tomar leche y comer carne en busca de proteínas y comencé a investigar otras áreas sobre todo esto. Lo primero fue ‘lo que le está sucediendo a los animales’. Segundo, el impacto que esto puede tener en tu cuerpo. Esta es una ventaja gratuita que aprovecharé. Si nadie más quiere hacerlo, se están perdiendo”, dice, confirmando una vez más que no comer carne y productos lácteos ha cambiado positivamente por completo su organismo.