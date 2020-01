Experto en asuntos de la realeza critica nuevo discurso de Harry

Phil Dampier considera que el Príncipe le faltó al respeto a la reina Elizabeth II cuando rompió el silencio este fin de semana…

El experto británico en asuntos de la realeza, Phil Dampier, reveló a la columna Fabulous Digital del periódico The Sun sus impresiones sobre el discurso del príncipe Harry durante un evento de caridad el fin de semana, y dijo que lo que hizo el duque de Sussex fue ‘lanzar las cálidas palabras de la reina, de nuevo en su cara’.

Phil declaró que el discurso de Harry en la cena de Sentebale recordaba mucho la noticia de la abdicación del rey Eduardo VIII, y justifica: “¡Incluso se parecía a él a veces! Se trataba de él, justificando sus acciones y admitiendo que tenía que darse por vencido todo por la mujer que ama. La reina envió palabras cálidas como una abuela amorosa en su declaración, pero Harry se lo devolvió todo a la cara, rompiendo el silencio el domingo por la noche”.

Algunas citas de Harry podrían revelar sobre sus sentimientos hacia los miembros de su familia y su futuro, según The Sun:

“La reina publicó el comunicado, pero el discurso de Harry es visto como él teniendo la ‘última palabra’ contra la decisión de la reina sobre el futuro de la pareja. Él dice: ‘Entonces, quiero que escuchen la verdad de mí, no como un príncipe o un duque, sino como Harry’. Luego se dirigió a los participantes de Sentebale simplemente como ‘Harry’, sin asociación con sus títulos … él está tratando de tener la última palabra contra la reina y usar su nombre de manera informal estaba tratando de que la gente gustara de él”.

El experto real agregó: “También se está distanciando del palacio en un acto de desafío y tratando de crear una identidad separada”, justifica, diciendo que las palabras del esposo de Meghan Markle ‘estaban llenas de mensajes ocultos sobre su futuro’.

“Dijo: ‘El Reino Unido es mi hogar y un lugar que amo. Nunca cambiará’. Pero se está mudando a América del Norte, esto parece contradictorio con los comentarios anteriores de Harry y podría tener una agenda más profunda (…) en entrevistas anteriores Harry dijo que no le gusta este país y que quería irse. No puedo evitar sentir que este discurso fue sobre el ejercicio de limitación de daños, la rotación de relaciones públicas para que le sea más fácil regresar a casa cuando quiera”, explica Phil.

“Bromea: ‘¡Finalmente, el segundo hijo de Diana fue conquistado, viva!’ … el duque hizo referencia a su madre en su emotivo discurso, pero omitió mencionar a su padre, el príncipe Charles. Siempre pienso que la gente se ensucia un poco cuando comienza a hablar de sí mismos en tercera persona, como Harry (…) la reina ya le ha dado su apoyo a su nieto y su esposa … debe ser molesto para Charles leer esto. “, comenta el experto.

Phil Dampier afirmó que esto podría ser evidencia de rumores de que Harry arregló las cosas con su hermano, el Príncipe William, pero que todavía está en desacuerdo con su padre, el Príncipe Charles.

“Harry comenta: ‘También sé que me conocen lo suficiente a lo largo de los años como para confiar en que la mujer que elegí como mi esposa mantiene los mismos valores que yo. Y lo hace, y es la misma mujer de la que me enamoré’. Al decir que Meghan sigue siendo la misma persona, él está tratando de desviar las críticas que ella tuvo. Está diciendo que no es su culpa, pero actuaron juntos. También está diciendo que su matrimonio es sólido y funcionará en la nueva estructura. “.

Pero Phil Dampier también criticó a Harry: “Tiene razón en una cosa. Meghan es la misma mujer con la que se casó. Dejó a su primer marido después de dos años … Dejó a su padre. Y ahora dejó a la familia real. ¡Solo espero por el bien de Harry que no sea el próximo!”, señala el hombre.