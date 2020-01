Billie Eilish se siente aterrada por su próximo documental

La cantante de 18 años firmó un acuerdo de US$ 24.7 millones para documentar su ascenso al estrellato.

Billie Eilish está “aterrada” por su próximo documental de Apple TV +.

La cantante de 18 años firmó un acuerdo de US$ 24.7 millones por tener cámaras para documentar su ascenso al estrellato después del lanzamiento de su álbum debut ‘When We Fall Asleep, Where Do We Go?’.

Pero se ha vuelto loca por el lanzamiento de su película sin título, ya que no ha visto ninguna de las imágenes.

En declaraciones a Billboard, Billie admitió: “No he visto nada de eso. Estoy aterrorizada. Estoy asustada. Han estado filmando desde julio de 2018 … ¿Quién tiene esa cantidad de imágenes? ¿Nunca las he visto? Estoy aterrorizada “.

Si bien los detalles del documental aún son escasos, será dirigido por el ganador del Premio Peabody, R.J. Cuchillero.

A la directora de 58 años se le otorgó acceso a la vida familiar de la estrella, así como a las escenas detrás de sus apariciones públicas.

Mientras tanto, Billie sorprendió al mundo cuando fue presentada como la próxima artista en grabar la banda sonora de la última película de ‘Bond’.

Billie, quien escribirá la canción con su hermano mayor Finneas O’Connell, dijo recientemente: “Se siente loco ser parte de esto en todos los sentidos”.

“Poder grabar la canción principal de una película que forma parte de una serie tan legendaria es un gran honor. James Bond es la franquicia cinematográfica más genial que jamás haya existido.

“Todavía estoy en estado de shock. Escribir la canción principal de una película de Bond es algo con lo que hemos estado soñando toda nuestra vida”.