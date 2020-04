Liam Payne “ofrece disculpas” a quien haya ofendido con su canción Both Ways

En reciente entrevista, Payne se disculpó después de que la canción fue acusada de “fetichizar la bisexualidad”.

Liam Payne “ofrece disculpas a cualquiera que se haya ofendido” por su canción Both Ways, después de que la canción fue acusada de “fetichizar la bisexualidad”.

La grabación, que tiene en su letra estrofas que dicen, “Voltear ese cuerpo, ir cabeza, ir trasero, compartir ese cuerpo como si fuera nuestra última comida”, recibió una reacción violenta de los fans, y llevó al hashtag #liampayneisoverparty a la tendencia en Twitter.

Al abordar la controversia en una nueva entrevista con el periódico británico Daily Star, la ex estrella de One Direction insistió en que no tenía intención de ofender, y dijo: “Lo siento por cualquiera que se haya ofendido por ciertas canciones o cosas diferentes en el álbum.”

“Nunca fue mi intención ofender con ninguno de los escritos o cosas que estaba haciendo”, explicó. “Simplemente me estaba desafiando a mí mismo en diferentes áreas”.

El padre de uno dijo que era un “momento en el tiempo”, y agregó que muchas de las canciones que le enviaron eran sexualmente sugestivas después del éxito de su primer single en solitario, Strip That Down.

“Me encasillaron en este tipo de cosas y, por supuesto, soy un chico joven, estoy interesado en ese tipo de cosas, me gusta la idea de las canciones y los ritmos o ciertas vibraciones, así que pensé, ‘Ok, vamos con ella “, agregó.