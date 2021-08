Liam Payne y su ex prometida Maya Henry vuelven a estar juntos

El ex miembro de One Direction incluso a vuelto a vivir con la modelo, y su boda programada sigue en pie.

Liam Payne y su ex prometida Maya Henry parecen haber vuelto a estar juntos solo dos meses después de su ruptura.

Una fuente le dijo a MailOnline que el ex miembro de One Direction y la modelo están tan seguros de su reavivado romance que incluso volvieron a vivir juntos.

“Liam comenzó a recuperar a Maya después de que ella regresó del Reino Unido y finalmente lo logró después de un gesto romántico”, dijo la fuente.

“Todos sus amigos y familiares aman a Maya porque ella es una influencia tan saludable para él, por lo que probablemente eso contribuyó. Se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro”.

La fuente agregó que su boda aún está programada para el próximo año.

Anteriormente, Liam compartió que terminó su relación con la modelo porque necesitaba “trabajar en sí mismo”.

“Siento que más que nada en este momento, estoy más decepcionado de mí mismo porque sigo lastimando a la gente”, dijo.

“Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones. Y sé cuál es mi patrón de cosas con las relaciones en este momento”.

“Simplemente no soy muy bueno con ellos, así que necesito trabajar en mí mismo antes de ponerme ante alguien más”, dijo.