Fallece la ganadora de un Grammy, Nanci Griffith

La cantante ha muerto a la edad de 68 años por causas aun no reveladas.

Ha muerto a la edad de 68 años la cantante Nanci Griffith, quien fue ganadora de un Grammy.

La intérprete era conocido por sus éxitos como era conocida por canciones como “Love at the Five y Dime”, que celebraba al sur estadounidense.

“Era el deseo de Nanci que no se hicieran más declaraciones formales o comunicados de prensa durante una semana después de su fallecimiento”, dijeron los representantes de la intérprete.

No se revelaron las causas de su fallecimiento.