Lil Nas X no tiene una buena relación con su madre, poque es adicta

El rapero que el año pasado asumió ser gay, no tiene una relación cercana con su madre porque consume drogas.

Lil Nas X, el rapero que reveló el año pasado que es gay, confesó en una nueva entrevista a la revista Variety, que él no mantiene una buena relación con su madre, porque ella es una adicta a las drogas.

Mientras hablaba con la publicación sobre su último logro, al recibir 6 nominaciones al Grammy, Lil Nas X, de 20 años, también habló sobre su ascenso a la fama, que incluía tratar con una madre que ha estado luchando contra algún tipo de adicción.

“Realmente nunca hablo de mi madre. Ella es una adicta, por lo que no tenemos la relación más cercana”, explica. “Incluso tratando de mejorarla, las cosas no funcionaron del todo. Pero todavía hay amor… ¿La mayor sorpresa de ser mundialmente famoso? Por fuera, todo el mundo te quiere, pero por dentro, todo [se siente] igual”.

Si bien no habló más sobre la batalla actual con su madre, en septiembre del año pasado, el rapero anunció que estaba tomando un descanso de la música porque estaba muy abrumado.

“Quería hacer más actuaciones el año pasado, pero no salió como estaba planeado y no tenía confianza”, dijo. El tiempo libre no fue particularmente útil. “Empezaría a pensar demasiado en eso y me sentiría abrumado. ¿Qué canción debería sacar a continuación? ¿O debería sacar varias canciones? ¿O cómo pruebo que esta persona está equivocada?”, señaló.

La presión de tratar de mantenerse en la cima mientras lidiaba con sus problemas personales pudo ser muy desafiante para el joven cantante, pero como lo demostró Lil Nas X, un pequeño descanso y algo de tiempo para si mismo fue un gran movimiento para resolver las cosas y encontrar una manera más clara de moverse adelante.