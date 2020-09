Lili Reinhart dice que nunca dijo “sentirse como prisionera” en Vancouver

La actriz, que graba en el set de Riverdale en Canadá, habría dicho a una revista que se sentía como “prisionera” en aquel país.

Lili Reinhart ha asegurado a los fanáticos que está agradecida de estar de regreso en el set de Riverdale en Canadá después de que la citaran diciendo que se sentía “como una prisionera” en Vancouver.

La actriz regresó al trabajo después de la cuarentena por coronavirus a fines del mes pasado y lamentó en entrevista con la revista Nylon sobre la posibilidad de no ver a sus amigos y familiares hasta después de Navidad, debido a las reglas de cuarentena.

“Realmente me siento como una prisionera, volviendo al trabajo, porque no puedo salir de Canadá”, dijo Lili, según la revista.

“Eso no se siente bien. No puedes ir a casa para el Día de Acción de Gracias, no puedes visitar a tu familia. Nadie puede visitarte a menos que esté en cuarentena durante dos semanas. Simplemente se siente jodido”.

El viernes saltó a Twitter para insistir en que sus palabras habían sido sacadas “fuera de contexto” y no quería parecer ingrata por el hecho de que tiene un trabajo al que volver.

“No me quejo de volver al trabajo, estoy increíblemente agradecida de tener un trabajo. Me entristece no poder ver a mi familia durante meses debido a las restricciones de viaje … No es de extrañar que la gente piense que soy esta chica enojada todo el tiempo. Me molesta tener que hablar sobre esto”, apuntó.