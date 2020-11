Lily Collins discute sus planes de matrimonio

En una entrevista concedida a una revista, la protagonista de Emily en Paris defiende su rápido compromiso con el director Charlie McDowell.

La actriz Lily Collins, de 31 años, anunció su compromiso con el escritor y director de cine, Charlie McDowell, de 37 años, en septiembre y le contó cómo supo que él era el único justo después de conocerse. En la edición de otoño / invierno de Byrdie, donde también posó para una sesión de fotos impresionante, Lily contó que no piensa que convertirse en esposa tenga algo que ver con si es feminista o no.

Ella dijo: “¿Puedo simplemente decir? Honestamente, estoy muy emocionada de ser esposa. No pienso en eso de ninguna manera, forma o forma que tenga que ver con si soy o no feminista. “Para mí, es más como, no puedo esperar para estar con esta persona, y ahora podemos planear algo que tendremos por el resto de nuestras vidas”.

La pareja se comprometió en un viaje por carretera, y Lily describió la propuesta como un “momento surrealista” que repetirá en su cabeza muchas veces. Lily admitió que luchó durante el encierro de Covid-19 y recordó cómo, al comienzo de la pandemia, a veces se despertaba y lloraba todo el día. Ella dijo: “Estás sentado dentro de tus pensamientos, ‘bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Quiénes son estas personas en mi cerebro?’ Nos encontramos con esta sensación de no tener control”.

“Entonces, ¿cómo me mantengo cuerdo, estable y centrado sin volver a mis viejas costumbres? La actriz ha ido a terapia con la esperanza de que la ayude a conocerse mejor a sí misma, diciendo que cree que ‘el cuidado personal es amor propio'”.