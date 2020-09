Livia Brito asegura que productor Juan Osorio miente

La actriz asegura que fue ella quien rechazó aparecer en telenovela, y rechaza las descalificaciones del productor.

Livia Brito da su versión sobre el protagónico que tenía ofrecido en una nueva producción de Televisa, y desmiente lo dicho por Juan Osorio.

La actriz de origen cubano se vio envuelta en un escándalo, y enfrenta actualmente una demanda por robo y lesiones, interpuesta por un fotógrafo, Ernesto Zepeda, que tomó imágenes a Livia y a su novio en la playa sin su consentimiento, por lo que enfurecidos lo golpearon y le quitaron su equipo de fotografía.

Tras estos líos, y por las cosas que dice Livia en contra de México en el momento del zafarrancho, Juan Osorio, productor de la telenovela ‘Qué le pasa a mi familia’ decidió quitarle el protagónico: “Estoy en contra de la violencia, yo quiero a mi país, soy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país. Tuve que asumir la responsabilidad y la decisión fue mía. Afortunadamente tuve el apoyo de la empresa(Televisa), y en ese momento cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la telenovela, esa fue la razón”.

Sin embargo, Livia Brito hace su versión de las cosas y asegura que fue ella quien rechazó el protagónico: “Desde que terminé ‘Médicos’ no quería tomar proyecto, decidí descansar un año y le di las gracias a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco”.

El lugar de Livia en esta telenovela lo ocupó la actriz Ariadne Díaz.