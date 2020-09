Frida Sofía Guzmán le recomienda a Ninel Conde que acuda al psiquiatra

La hija de Alejandra Guzmán responde de esta manera a Conde, quien dice que la cantante quiere afectar a su novio.

Frida Sofía Guzmán responde a las afirmaciones de Ninel Conde, quien asegura que existe un complot entre la hija de Alejandra Guzmán y su ex Giovanni Medina para atacar a su actual novio, y le recomienda a la artista acudir con el psiquiatra.

Ninel en entrevista con Gustavo Adolfo Infante dijo que las declaraciones de Frida Sofía en contra de Larry Ramos son producto de un complot entre la joven influencer y su ex Giovanni Medina, quien hace todo lo posible por perjudicarla para que pierda todos sus derechos para la custodia de su hijo.

Y es que Alejandra Guzmán es una de las personas que tiene interpuesta demanda en contra de Larry Ramos por estafa, el actual novio de Ninel Conde, quien descalificó las declaraciones de Frida diciendo: “Qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá”.

Frida Sofía le respondió de esta manera a través de una publicación en Instagram: “Ay Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía a Larry y respondí”.

“Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex, y no quiero ser grosera, pero ya que dices: ‘Qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá’ yo te respondo: ‘Pues qué se puede esperar de una mujer que en plena guerra por custodia de un hijo mal nutrido, prioratiza andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo…y no de cualquiera’. Ya es tiempo de ir con el psiquiatra, Bendiciones”.