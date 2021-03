Livia Brito está feliz tras regresar al trabajo en telenovelas

La actriz regresa a la televisión después del escándalo en que se vio envuelta ella y su supuesto novio.

Livia Brito compartió con sus seguidores detalles de su regreso a las telenovelas, y se vio en la sala de maquillaje y parte de las grabaciones de ‘La Desalmada’, producción a cargo de José Alberto ‘El Güero’ Castro.

La actriz de origen cubano expresó: “Increíblemente terminamos temprano, me sorprente, había cuatro escenas, eran cuatro nada más, entonces terminamos. Me fue increíble, me encantó, o sea, estuvo fuerte, porque fue en un lugar no muy agradable, pero bueno, tuvimos que grabar ahí, estoy muy feliz, me siento muy contenta, lloré mucho”.

Livia Brito regresa a la televisión después del escándalo en que se vio envuelta ella y su novio, quienes fueron demandados por un fotógrafo a quien agredieron físicamente y le destruyeron su equipo fotográfico, además de haber lanzado fuertes ofensas a los mexicanos.

Por esta razón Juan Osorio retiró a Livia del elenco de su telenovela ‘Qué le pasa a mi familia’, y dijo: “Estoy en contra de la violencia y de las expresiones no gratas, yo quiero mucho a mi país”.