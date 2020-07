“Locura” de Kanye West no está siendo documentado en reality show

Crisis familiar con Kanye no está siendo grabada para el reality familiar ‘Keeping Up With The Kardashians’.

El reality show “Keeping Up With the Kardashians” no está documentando ninguno de los episodios bipolares actuales de Kanye West, y la orden provino de la propia Kim Kardashian.

Las fuentes de producción nos dicen que tan pronto como Kanye se salió del buen camino, “Kim tomó la decisión de que nada de eso se usaría como una historia en el programa”, según informa TMZ.com.

La serie recientemente comenzó a rodarse nuevamente después de un largo receso debido a COVID-19.

Debido a los últimos episodios ocurridos con Kanye West, ni Kim Kardashian ni otros miembros de la familia todavía están filmando, simplemente están siguiendo otras historias en este momento.

Según TMZ, algunos miembros de la familia estaban en Malibú el miércoles grabando para el espectáculo.

El sitio web informa que fuentes de la familia Kardashian aseguran que las especulaciones en línea sobre Kanye aparentemente enloquecido solo por la publicidad de su nuevo álbum, es completamente falso.

Nada de loque West está haciendo en este momento es para llamar la atención, “todo es demasiado real”.