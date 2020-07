Lucero relata extraño ritual que realizó con Manuel Mijares antes de un concierto

En su canal de YouTube, la artista dijo que hizo con su todavía esposo previo a un concierto en 1999.

Lucero revela un extraño ritual que realizó antes de un concierto en 1999, con el que celebraría sus 20 años de trayectoria musical, y que fue ayudada por Mijares, con quien estaba casada en ese momento.

Con motivo de la pandemia, Lucero como otros artistas, han recurrido a las redes sociales para estar en contacto con sus fans, y en YouTube abrió un canal que tituló ‘Mucho que Contar’; en ese espacio reveló una curiosa historia, de cuando celebró un concierto en la Plaza de Toros con motivo de su 20º aniversario de carrera.

“Era el mes de junio, plena época de lluvias, había caído una lluvia muy fuerte y se tuvo prácticamente que desmontar el escenario”, muy preocupada por la posibilidad de cancelar el concierto, ella y su esposo Mijares clavaron cuchillos en el jardín, y para su sorpresa cuando llegó a la Plaza, vio que todo el equipo de producción había hecho lo mismo, habían clavado cuchillos, tijeras, desarmadores en la tierra: “Ver eso me enterneció, me dio mucha ilusión. Yo creo que eso fue lo que nos cumplió el deseo de que no lloviera, una sola gota no cayó”, relató Lucero.

Con ayuda de su hija Lucerito, la cantante también abrió su perfil en el la popular aplicación Tik Tok.